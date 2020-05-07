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Afrika Birliği: Afrika ülkeleri düşük rakamlara aldanmamalı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:12:06 -
Afrika Birliği: Afrika ülkeleri düşük rakamlara aldanmamalı

İSTANBUL (AA) - Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) vakalarında görülen düşük rakamların kıta ülkelerini aldatmaması gerektiğini belirterek Avrupa ve ABD’yi örnek gösterdi.

Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, kıtada salgınla mücadelede yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu ve şu anki resmin aldatıcı olmaması gerektiğini söyledi.

Şimdiye kadar kıtada görülen vaka sayısının 51 bin 968, ölü sayısının ise 2 bin 12 olduğunu aktaran Nkengasong, “Kovid-19, çok hızlı yayılan bir virüs, düşük rakamlar bizi aldatmamalı. ABD ve Avrupa’da olup bitenlere bakılmalı.” dedi.

Herhangi bir Afrika ülkesinin her an hızlı bir yükselişle karşılaşmasının muhtemel olduğuna işaret eden Nkengasong, daha fazla test yapılması ve hastaların izole edilmesinin önemine değindi.

- Madagaskar’ın bitkisel ilacı "kanıtlanmalı"

Nkengasong, Madagaskar’ın geliştirdiği ve Kovid-19 hastalarını iyileştirdiği ileri sürülen bitkisel ilaç Covid Organics'e ilişkin bu ülkeyle temas kurduklarını ancak bu ilacın çözüm olduğunu söylemek için “güvenirliğinin” ve “etkisinin” kanıtlanmasının gerektiğini vurguladı.

Madagaskar'ın iyi doktor ve uzmanlara sahip olduğunu belirten Nkengasong, söz konusu ilacın bilimsel olarak teste tabi tutulmadan çözüm olarak görülemeyeceğinin altını çizdi.


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