Afganistan'ın en büyük bayrağı Kabil'de göndere böyle çekildi

Afganistan'ın en büyük tevhit bayrağı dün başkent Kabil'de Vezir Ekber Han Tepesinde göndere çekildi.

Dev tevhit bayrağının göndere çekildiği törende konuşan Afganistan Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdusselam Hanefi, beyaz bayrağın barış, kardeşlik, bağımsızlık ve İslam'ın bir sembolü olduğunu ifade etti.

Hanefi konuşmasında, "binlerce gencin beyaz bayrak ve tevhit kelimesini yüceltmek için canlarını feda ettiğini, bugün onların fedakarlıkları neticesinde Afganistan'da güçlü bir İslami sistemin kurulduğunu" söyledi.

Afganistan Genelkurmay Başkanı Kâri Fasihuddin de törende yaptığı konuşmada, Afganistan'ın kendi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için yeterli güce sahip olduğunu dile getirdi.

Vezir Ekber Han Tepesinde daha önce eski Kabil yönetiminin kullandığı üç renkli bayrak asılıydı.

Kaynak: Mepa News