Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor
Gündem

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, ABD’nin insansız hava araçları ile Afganistan’ın hava sahasını ihlal edildiğini belirterek, bunların Pakistan toprakları üzerinden geldiğini söyledi

Mücahid, Tolo News'e yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde, Pakistan'ın Afganistan topraklarının kendilerine karşı kullanılmamasını talep ettiğini, aynı şekilde kendilerinin de Pakistan topraklarının ve hava sahasının Afganistan'a karşı kullanılmamasını istediklerini anlattı.

 

"Doğrusu Amerikan dronları, Afganistan semalarında faaliyet gösteriyor, Pakistan hava sahasından geçip hava sahamızı ihlal ediyorlar." diyen Mücahid, Pakistan'dan bunu engellemesini istediklerini söyledi.

Mücahid, Afganistan ile Pakistan arasında Doha ve İstanbul'daki görüşmelerde çözülemeyen tek sorunun Pakistan Talibanı (TTP) olduğunu belirterek, İslamabad yönetiminin Afganistan yönetiminden Pakistan içindeki TTP faaliyetini kontrol etmesini istediğini, bu talebin Kabil'in yetki alanının dışında olduğunu ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geri almayı planladığı Bagram Hava Üssü'ne ilişkin olarak da Mücahid, üssü kontrol etme hırsları olan veya bir zamanlar Afganistan ile çatışan belli oluşumların, baskı ve provokasyonla bölgede istikrarsızlık oluştuma arayışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

