  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Afganistan’da yeni saldırı! 2 Taliban 1 sivil öldü
Gündem

Afganistan’da yeni saldırı! 2 Taliban 1 sivil öldü

Afganistan’ın doğusunda Taliban kontrolündeki Nangarhar'da çıkan silahlı saldırı sonucu 3 ölünün olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 12:08:00 -
Afganistan’da yeni saldırı! 2 Taliban 1 sivil öldü

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Taliban mensubu ile 1 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, silahlı kişiler Celalabad'ın İstgahi Kabil bölgesinde Taliban güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Taliban mensubu ile bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirilirken saldırganların bölgeden kaçtığı kaydedildi.

Saldırıyı doğrulayan Taliban ise can kaybıyla ilgili bilgi paylaşmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ, Mezar Dere Nurkel bölgesinde Taliban'a ait araca düzenledikleri el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında 2 Taliban unsurunun yaralandığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18-19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer taraftan Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay