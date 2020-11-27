Afganistan’da yabancı askerlere öfke artıyor

19 Kasım’da yayımlanan, Avustralyalı askerlerin Afganistan’da sivillere yönelik savaş suçları işlediğine dair rapor, yıllardır savaşların pençesindeki Afgan halkının yabancı askerlere yönelik öfkesini artırdı. Rapor, 2005-2016 yıllarında ABD ve NATO öncülüğündeki koalisyon içinde görev yapan Avustralyalı askerlerin 39 Afgan sivili öldürdüğünü ortaya koymuştu. Bölgedeki Afganlar, yalnızca suçlanan Avustralyalılara değil, 2001’de Taliban’ın devrilmesine yol açan işgalin başlangıcından bu yana ülkeye ayak basan 20’den fazla NATO üyesi ülkenin askerlerine karşı da ayrımsız öfkelerini dile getirdi. Afgan vatandaşı Adil Şah, ABD güçlerinin 2009’da sahadaki bir Alman komutanın bir petrol tankerinin militanların eline geçtiğini bildirmesinin ardından bölgeye düzenlenen hava saldırısı olduğunu söyledi. Saldırıda 100’e yakın sivilin hayatını kaybettiğini belirten Adil Şah, “Bir tarafta Taliban diğer tarafta yabancı askerler bizi öldürüyor” dedi.