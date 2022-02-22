  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'da Taliban yönetimi 4350 üyesinin görevine son verdi
Dünya

Afganistan'da Taliban yönetimi 4350 üyesinin görevine son verdi

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı Safları Temizleme Komisyonu Başkanı Lütfullah Hakimi, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın adını ve yetkilerini kötüye kullanan Taliban mensuplarını görevden alma işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 07:11:00 - 2022-02-22 07:11:23
Afganistan'da Taliban yönetimi 4350 üyesinin görevine son verdi

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, 4350 üyesinin görevine son verdi.

Son 5 ay içerisinde 4350 Taliban üyesinin görevine son verildiğini ifade eden Hakimi, bunlardan 135'inin yasal yaşını doldurmamış çocuklar olduğunu belirtti.

Hakimi, böylece Taliban safının kötü insanlardan temizlendiğini kaydetti.

Görevine son verilen Taliban mensupları arasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olanların bulunduğunu dile getiren Hakimi, bunların da mahkemeye sevk edildiğini vurguladı.

Söz konusu kişilerin görevden alınmasıyla Taliban üyelerinin sayısının kaça indiği ise henüz bilinmiyor.

Taliban yönetimi 7 Eylül'de Afganistan'da geçici hükümet kurmasının ardından, kendi saflarını temizleme konusunda bir komisyon kurmuş ve çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.

Komisyonun görevinin, Taliban'ın adını kötüye kullananların gruptan çıkartılarak cezalandırmak olduğu bildirilmişti.

Öte yandan, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, grubun içine sızma tehlikesine karşı Taliban komutanlarına uyarıda bulunmuştu.

Ahundzade, Taliban komutanlarını "saflarının içine bakmaya, kontrol etmeye ve casusları yok etmeye" çağırmıştı.

Diğer taraftan da Taliban geçici hükümetinin yeni ordu kurma çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, 10 Aralık'ta yeni ordu kurma çalışmalarına başladığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay