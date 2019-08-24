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Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:12
Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Hogyani'deki Gazi Polis Karakolu'na saldırması sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 8 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:12
  1. Afganistan
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