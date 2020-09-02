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Aktüel Afganistan'da Taliban bir kadın polisi öldürdü
Aktüel

Afganistan'da Taliban bir kadın polisi öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:05:07 -
Afganistan'da Taliban bir kadın polisi öldürdü

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir kadın polisi silahla vurarak öldürdü.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki bir kadın polisin, Kunduz'un Şurahak bölgesinde Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Akbari, saldırıda 5 çocuk annesi kadın polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kunduz merkezinde yaklaşık iki hafta önce de bir kadın polis, militanlar tarafından öldürülmüştü.


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