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Afganistan’da son 24 saatte korona virüsten 5 kişi öldü

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsten 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 90 yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:03:24 -
Afganistan’da son 24 saatte korona virüsten 5 kişi öldü

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsten 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 90 yükseldiği belirtildi.


Afganistan Sağlık Bakanı yardımcısı Wahidullah Majroh bugün düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 190 korona virüs vakasının tespit edildiğini, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığına göre, Paktiye’de 41, Herat’ta 30, Kandahar’da 25, Kabil’de 24, Mezar-i-Şerif’de 17, Nangarhar’da 13, Lahman’da 11, Ferah’ta 9, Sar-i Pol’da 6, Kunar’da 5, Zabul’da 3, Paktika’da 2, Host, Uruzgan, Helmend ve Nemruz’da birer vaka tespit edildi. Son verilerle birlikte ülkedeki kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 2 bin 894’e, ölü sayısı ise 90’a yükseldi. Afganistan Sağlık Bakanlığa göre şu ana kadar korona virüse yakalanan 397 kişi iyileşti.



Afganistan’da yeterli korona testi yapılmıyor


Yerel kaynaklara göre, Afganistan’da yeterli sayıda korona virüs testi yapılmıyor. Cumartesi günü Kabil’de plansız bir şekilde 500 kişiye hızlı korona virüs testi yapıldığı ve bunlardan 260 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Elde edilen sonuçlar, ülkede yeterli sayıda korona virüs testinin yapılması durumunda rakamların çok daha yüksek olacağını gösterdi.

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