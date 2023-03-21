  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan’da şiddetli deprem
Dünya

Afganistan’da şiddetli deprem

Afganistan’ın Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre ülkelerde hissedildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 20:53:00 -
Afganistan’da şiddetli deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde yer alan Jurm’un 40 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 188 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Afganistan’ın dışında Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildiği belirtildi. Pakistan’ın başkenti İslamabad, Lahor ve birçok kentinde hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Pakistan’da çok sayıda kişi kendini sokağa attı.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23