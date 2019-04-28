Afganistan'da saldırı! Çok sayıda ölü var Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 8 polisin öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi. Gor Vali Yardımcısı Habibullah Radmaniş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Band Bayan bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu karakolun kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçtiğini açıkladı. Radmaniş, saldırının ardından çıkan çatışmada, çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti. Gor Hastanesi Başhekimi Muhammed Nasir Naziri, saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 güvenlik görevlisinin tedavi altına alındığını bildirdi. Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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