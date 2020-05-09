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Aktüel

Afganistan'da protestocuların üzerine ateş açıldı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:02:46 -
Afganistan'da protestocuların üzerine ateş açıldı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gor vilayetinde gösteri düzenleyen sivillerin üzerine açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Gor Valisi Gulam Nasır Hazi, basına yaptığı açıklamada, Gor sakinlerinin, hükümet yardımlarının adil dağıtımı yapılmadığı gerekçesiyle protesto düzenlediğini söyledi.

Gösterinin sonunda protestocuların Gor Emniyet Müdürlüğünü taşladığını ifade eden Hazi, polislerin göstericiler üzerine ateş açması sonucu birkaç kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Protestocular adına konuşan Şah Mahmud Şahab, polisin göstericiler üzerine ateş açması neticesinde biri gazeteci 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Şahab, polis saldırısında 12 sivilin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

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