  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP'ye şirin görünmek için ülkücülerin ‘İP’ini çektiler

Kirli ittifak ifşa oldu... CHP’li Salıcı’dan cezaevindeki HDP'li Demirtaş’a gizli teklif!

Haluk Özdil, Başkan Erdoğan'ın sır gibi sakladığı müjdeyi açıkladı! 'Türkiye'nin kurtuluşu olacak'

Laikçi kafadan suçlama bombardımanı! Vay be Ali Erbaş’ın yapmadığı şey kalmamış (!)

Utanmasa "Erdoğancıydım" diyecek! SİHA Sezgin uçuşa geçti

HDP’nin istekleri daha bitmedi! Koray Aydın’ın adamlarının da fişi çekiliyor

Avrupa ülkesi şaşkın: Ukrayna-Rusya krizindeki rolümüzü Türkiye'ye kaptırdık

Ukrayna ordusundan karşı atak! O bölgeyi Rusya'dan geri aldı!

Yine rüşvet yine CHP’li belediye, görevden alındı! Paylaşımı güldürdü

Ümit Özdağ ile Enver Aysever canlı yayında kapıştı
Dünya Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyinde havan mermisinin patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:16:00 -
Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti

Taliban geçici hükümetinin Helmand Kültür Müdürlüğü, Marca ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin, çocukların oyun oynadığı sırada patladığını açıkladı.

Patlamada 5 çocuğun öldüğü ifade edilen açıklamada, 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.

Yine ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay