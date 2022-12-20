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Dünya Afganistan'da kızların üniversiteye girişi durduruldu! Sebep olarak "altyapı eksikliği" gösterildi
Dünya

Afganistan'da kızların üniversiteye girişi durduruldu! Sebep olarak "altyapı eksikliği" gösterildi

Taliban yönetimindeki Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, kız öğrencilerin devlet ve özel üniversitelere girişlerini askıya aldı. Taliban tarafından yapılan açıklamada kararın altyapı eksikliği sebebi ile alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 23:20:00 - 2022-12-21 00:10:34
Afganistan'da kızların üniversiteye girişi durduruldu! Sebep olarak "altyapı eksikliği" gösterildi

 Yeniakit.com.tr 

Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, kız öğrencilerin devlet ve özel üniversitelere girişini askıya aldı.

Kararın ikinci bir emre kadar uygulanacağı açıklandı.

Sebep altyapı eksikliği

Afganistan sözcüsü Zebihullah Mücahid, gelişmeye ilişkin açıklamasında, sebebin altyapı eksikliği olduğunu söyledi:

Kızların okumasına karşı değiliz ancak altyapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle zamana ihtiyacımız var.

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