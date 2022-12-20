Afganistan'da kızların üniversiteye girişi durduruldu! Sebep olarak "altyapı eksikliği" gösterildi
Taliban yönetimindeki Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, kız öğrencilerin devlet ve özel üniversitelere girişlerini askıya aldı. Taliban tarafından yapılan açıklamada kararın altyapı eksikliği sebebi ile alındığı duyuruldu.
Yeniakit.com.tr
Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, kız öğrencilerin devlet ve özel üniversitelere girişini askıya aldı.
Kararın ikinci bir emre kadar uygulanacağı açıklandı.
Sebep altyapı eksikliği
Afganistan sözcüsü Zebihullah Mücahid, gelişmeye ilişkin açıklamasında, sebebin altyapı eksikliği olduğunu söyledi:
Kızların okumasına karşı değiliz ancak altyapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle zamana ihtiyacımız var.