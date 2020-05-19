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Afganistan'da karakola silahlı saldırıda bir polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:58:26 -
Afganistan'da karakola silahlı saldırıda bir polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz 3 saldırganın, Herat'ın Karte bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Velizadeh, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada iki saldırganın etkisiz hale getirildiğini, yaralanan bir diğer saldırganın da bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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