Afganistan'da İslam Emirliği muhalifi savaş ağaları arasında kriz çıktı

Afganistan'da Taliban'ın Ağustos 2021'de başkenti kontrol altına alarak İslam Emirliği yönetimini ilan etmesi sonrasında bazı savaş ağaları muhalefeti sürdürmüştü.

Bunlar arasında Tacik asıllı Kuzey İttifakı'nın eski bileşenleri ön plana çıkıyordu. Atta Muhammed Nur, Ahmed Mesud, Raşid Dostum gibi isimler ülke dışına kaçarak yeni yönetime karşı faaliyetler yürütmeye başlamıştı.

Ancak son dönemde muhalif savaş ağaları arasında kriz yaşandığı ve liderlerin arasında sorunlar yaşanmaya başladığı dikkat çekiyor.

Son olarak, Atta Muhammed Nur'un diğer savaş ağalarını sert bir şekilde eleştirdiği bir ses kaydı basına sızdırıldı.

Ses kaydında Nur, Ahmed Mesud ve Emrullah Salih başta olmak üzere muhalif isimleri eleştiriyor.

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Nur şu ifadeleri kullanıyor:

"Oturup sürekli komplo kuruyorlar. Komploları Duşanbe'deki ve Meşhed'deki ofislerinden internet üzerinden yayınlanıyor. Bunun yanı sıra, şehit ailelerine para vermek yerine, (komploları üreten) birçoklarına maaş veriyorlar. İnsanlara küfür edilmesini idare edenlere maaş ödüyorlar. İnsanları, kadın akrabalarına küfür ederek hedef alıyorlar.

İnsanlara küfür ederek onlara boyun eğdirmek ve onlardan biat almak istiyorlar. Bu imkansız.

Ceplerinde Ruslarla konuşmak için bir WhatsApp var. Amerikalılarla konuşmak için ayrı bir WhatsApp var. Fransa'daki Yahudilerle konuşmak için ayrı bir WhatsApp var. İran Devrim Muhafızları'yla konuşmak için ayrı bir WhatsApp var. Herkesle gayrimeşru ilişkileri bulunuyor. Bazılarının Hindistan istihbaratı ile ilişkisi var.

Onlar önlerine bir kemik attığında heyecanlanıyorlar. Hiçbir şey vermediklerinde, yüzlerini Avrupa'da çalışan genç göçmenlere dönüyorlar. Onları kandırıp etnik meseleler üzerinden duygularını istismar ediyorlar. Onlardan para topluyorlar. Daha sonra, ismi her neyse, bu paraları çalıyor. Sonra bu para sebebiyle kavga edip birbirlerinin kafasını kırıyorlar.

Bu paranın bir kısmı alemcilik için harcanıyor. Sonra da Duşanbe'de alemcilik yaptıkları için gözaltına alınıyorlar. Duşanbe'deki ofisleri de polise serbest bırakılmaları için yalvarıyor ki isimleri kötüye çıkmasın. Bazıları içki içerken, bazıları uyuşturucu kullanırken, bazıları fuhuş yaparken yakalanıyor."

Ahmed Mesud ve Emrullah Salih'in başını çektiği "Ulusal Direniş Cephesi"ne yönelik suçlamaların Afgan diasporası içerisinde büyük yankı uyandırdığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News