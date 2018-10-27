Afganistan'da intihar saldırısı: Ölüler var
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.27 Ekim 2018 Cumartesi 10:43
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Maydan Vardak Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hekmatullah Durani, saldırganın bomba yüklü araçla Maydan Vardak Polis Merkezi'ni hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 2 polis ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Durani, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
Maydan Vardan Hastanesinden yapılan açıklamada ise 31 yaralanın hastaneye getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
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