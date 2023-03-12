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Dünya Afganistan’da gazetecilere bombalı saldırı! O örgüt üstlendi
Dünya

Afganistan’da gazetecilere bombalı saldırı! O örgüt üstlendi

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki gazetecilerin katıldığı etkinliğe düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 22:01:00 -
Afganistan’da gazetecilere bombalı saldırı! O örgüt üstlendi

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki gazetecilerin katıldığı etkinliğe düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Afganistan'da dün gazetecilerin katıldığı bir etkinlik sırasında Mezar-ı Şerif kentinde yer alan Tibian Kültür Merkezi’ne bombalı saldırı düzenlenmişti. Bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütü DAEŞ yayınladığı yazılı açıklama ile üstlendi.

Öte yandan DAEŞ, saldırıda Balkh Valisi Dawood Muzamil’i hedef almıştı.

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