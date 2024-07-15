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Dünya Afganistan'da felaket: 35 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Afganistan'da felaket: 35 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-15 19:57:00 -
Afganistan'da felaket: 35 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusundaki Nangerhar vilayetinde, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangerhar Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Karişi Badlun, konuya dair basına açıklamada bulundu.

Badlun, aşırı yağışların neden olduğu sel ve fırtına sonucu en az 35 kişinin öldüğünü, 230 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Badlun, kayıp sayısının artabileceğini kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, fırtına ve aşırı yağış nedeniyle ağaçların devrildiği, sokak ve evleri su bastığı görüldü.

Öte yandan, Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından kayıplar nedeniyle ailelere başsağlığı diledi.
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Doğal afetler ağır kayıplara neden oluyor

Mayıs ayında, başta Bağlan vilayeti olmak üzere Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde meydana gelen seller nedeniyle ölü sayısı 400'ü geçmişti.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sebebiyle oluşan seller, can ve mal kayıplarının yüksek olmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi doğal afetler nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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