Afganistan'da en az 18 asker öldürüldü
Afganistan'da askeri kontrol noktasına Taliban tarafından düzenlenen saldırıda en az 18 asker hayatını kaybetti.07 Aralık 2018 Cuma 10:32
Afganistan'da Taliban örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda en az 18 asker hayatını kaybetti.
Örgüt, batıdaki Herat eyaletinde gece yarısı bir askeri kontrol noktasını hedef aldı. Saldırıda öldürülen askerlerin yanı sıra en az 20 ordu mensubunun da örgüt tarafından rehin alındığı bildiriliyor.
Twitter'dan paylaştılar
Taliban, rehin aldığı askerleri bir odada gösteren video kaydını Twitter'dan paylaştı.
On yıllardır çalkantıdan kurtulamayan Afganistan'da geçen hafta da ordu birlikleri ve Taliban arasında çatışma çıkmış, 29 asker yaşamını yiti
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