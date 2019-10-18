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Afganistan’da camiye saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın doğusundaki bir camide cuma namazı öncesinde patlama meydana geldiği bildirildi.

18 Ekim 2019 Cuma 14:25
Afganistan’da camiye saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın doğusundaki bir camide cuma namazı öncesinde patlama meydana geldiği bildirildi. En az 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı patlamayı kimse üstlenmedi.

Reuters haber ajansının geçtiği habere göre, Afganistan'ın doğusunda cami içerisinde bir patlama meydana geldi.

Nangarhar valisi sözcüsü Ataullah Khogyani, TOLO Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 31'den fazla kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel saatle 2 civarında meydana gelen patlamada, cuma namazı için camiye gelen Müslümanlar etkilendi.

Görgü tanıklarının belirttiğine göre, patlamanın ardından cami çatısı çöktü.

Hiçbir terörist grup saldırıyı üstlenmezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:25
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  • hercaihercai12 dk önce
    Allah hepsine rahmet etsin, mekanlari cennet olsun. Bu is de amerikalilar tarafindan yapiliyor, yada usaklari tarafindan!

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