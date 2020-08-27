Afganistan'da bombalı saldırıda 1 asker öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban militanlarınca bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.
Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, basına yaptığı açıklamada, militanların bomba yüklü araçla, Farah'ın Peştirod ilçesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.
Kani, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.