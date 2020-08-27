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Aktüel Afganistan'da bombalı saldırıda 1 asker öldü
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 1 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:53:27 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 1 asker öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban militanlarınca bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, basına yaptığı açıklamada, militanların bomba yüklü araçla, Farah'ın Peştirod ilçesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Kani, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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