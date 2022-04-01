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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 20:55:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Herat Hastanesinden yapılan açıklamada, Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Herat'ın Cebrail bölgesinde genellikle Şiiler yaşıyor.

 

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