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Aktüel

Afganistan: Taliban bayramda ateşkesi ihlal etti

Taliban ise ateşkesin ihlal edilmediğini savundu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:29:52 -
Afganistan: Taliban bayramda ateşkesi ihlal etti

KABİL (AA) - Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın bayram günleri ateşkesi ihlal ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban ile hükümet arasında bayram günleri ilan edilen ateşkesin Taliban tarafından 38 kez ihlal edildiğini söyledi.

Aryen, Taliban militanlarının bayram günleri düzenlediği saldırılarda 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 40 sivilin de yaralandığını belirtti.

Militanların, bayram günlerinde hem bombalı hem silahlı saldırılar yaptığını ifade eden Aryen, böylece Taliban'ın verdiği sözü bile yerine getiremediğinin görüldüğünü bildirdi.

Aryen, Taliban'ın aksine Afgan güvenlik güçlerinin ateşkese uyduğunu vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların ateşkesi ihlal etmediği öne sürüldü.

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