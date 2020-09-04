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Aktüel Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: 1 ölü
Aktüel

Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:43:40 -
Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Hattı'nda, iki ülke sınır birlikleri arasında çıkan çatışmada bir Afgan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Guraki bölgesinde Pakistan sınır birliklerinin Afganistan topraklarına geçerek gözetleme kulesi yapmaya kalkışmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 1 Afgan askerinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 3'ü sivil 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, çatışmada Pakistan birliklerinin kayıp verip vermediğinin henüz bilinmediğini kaydetti.

- Durand Hattı

Afganistan ile Pakistan arasındaki kuzeydoğudan güneybatıya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlenmişti.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan, bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri, uzun süredir birbirlerini karşılıklı "topraklarındaki militanlara göz yummakla" suçluyor.

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