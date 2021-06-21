Afganistan Mehmetçiğe emanet

Muhammet Kutlu Ankara

NATO, Afganistan’daki misyonunu Türkiye’ye devretmeye hazırlanıyor. Afganistan’ın Müslüman halkı tarafından hiçbir zaman istenmeyen Batılı NATO ve ABD, süreç boyunca sadece Türkiye’ye saldırılmadığını ve tepki oluşmadığını gördü.

Gerçeği gördüler

Son aylarda yapılan araştırmalarda NATO bayrağını kayıpsız olarak bölgede dalgalandırabilecek tek ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıkınca, son NATO zirvesinde Afganistan’daki sorumluluk için ABD Başkanı Biden’dan, Türkiye’ye ciddi bir teklif geldi. Akit’in bölgeden edindiği bilgiler, son dönemde yeniden toparlanan ve ABD ve Batılı müttefiklerine büyük saldırılar planlayan Taliban’ın da NATO’nun kararında etkili olduğunu gösteriyor.

100 bin kayıp

Trump’dan sonra Biden da Afganistan’daki ABD askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurdu. ABD ve NATO 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduruyor. 11 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleşen saldırıların ardından ABD’nin önderliğinde Afganistan’a karşı başlatılan mesnetsiz NATO saldırılarında, açıklanan resmi rakamlara göre 2015 yılına kadar en az 3 bin 488 işgal askeri öldü. Bunların büyük çoğunluğunu ABD askerleri oluşturdu. İşgalin 10. yılı dolayısıyla yayınlanan bilançoda Afganistan’da bütün taraflardan toplam 70 bin 604 kişinin öldüğünü, bunların 43 bininin sivil olduğu açıklandı. 2021 yılı itibarı ile ise bu kayıpların 100 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Türkler seviliyor

Bölgedeki Türk birliklerinin istatistiklerine bakıldığında ise, genellikle operasyonel etkinliklere katılmayan Türk askerlerinin, gittikleri her bölgede sevgi gösterileriyle karşılandığı, halkın onları NATO askerlerinden ayrı tuttuğu sonucu ortaya çıktı. Bu da, bölgeden çekilme sonrasında Kabil’deki havaalanı ve bazı kritik bölgelerin Türk askerlerince korunması gerektiği kanısını güçlendirdi. NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden’in Türk askerinin Afganistan’da kalması önerisine Erdoğan, Pakistan ve Macaristan gibi ülkelerle birlikte değerlendirilebileceği karşılığını verdi. Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da NATO için büyük bir öneme sahip olan Türkiye, Afganistan coğrafyasında da vazgeçilmez bir güç olarak öne çıktı. Bu da ülkemizin öneminin küresel ölçekte arttığını gösterdi.

