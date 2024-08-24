Afganistan İyiliği Emretme Bakanlığı: '2600'den fazla kadına şiddet vakasını önledik'

Afganistan İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı çok sayıda kadına şiddet vakasını önlediklerini açıkladı.

Yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Afganistan İslam Emirliği İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'nın güvenlik güçlerinden 280'den fazla kişinin sakal bırakmadıkları için görevden aldığını ve geçtiğimiz yıl Afganistan'da 13.000'den fazla kişinin “ahlaksız eylemler” nedeniyle gözaltına aldığını söyledi.

İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'nın yıllık olarak açıkladığı verilere göre gözaltına alınanların yaklaşık yarısı 24 saat sonra serbest bırakıldığı.

Bakanlıkta Planlama ve Mevzuat Müdürü olan Muhibullah Muhlis tarafından düzenlenen basın toplantısında yetkililerin geçtiğimiz yıl 21.328 müzik aletini imha ettiği ve ilgili dükkanlarda "toplumun ahlaki değerlerine aykırı" film ve dizilerin satışının engellendiği belirtildi.

Bakanlık, 281 güvenlik gücü mensubunun sakalsız olduğunu tespit ettiklerini ve belirlenen kurallar çerçevesinde önce uyarıldıklarını ardından uyarılara gözardı eden bu kişilerin görevden alındığını ifade etti.

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Afganistan'daki İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, Taliban'ın ülkede yönetimi devralmasından kısa bir süre sonra kurulmuştu. Söz konusu bakanlık Birleşmiş Milletler ve Batılı kurumlar tarafından sürekli olarak eleştirilerin hedefi haline gelmiş durumda.

İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'na bağlı görevliler sokaklarda gezerek insanlara İslamın belirlediği değerlere göre yaşamaları yönünde telkinlerde bulunuyor.

"2600 kadına şiddet vakasını önledik"

İslam Emirliği yönetimi gerek Birleşmiş Milletler gerekse Batılı ülkelerden kendilerine yönelik yapılan eleştirileri "iç işlerine müdahale" olarak nitelendirip dikkate almadığını ifade ediyor.

Öte yandan Muhlis, para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen 200 kişinin yakalandığını ve 2.600'den fazla kadına yönelik şiddet vakasını önlediklerini söyledi.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar