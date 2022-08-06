  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan İslam Emirliği'nden 'siyonist vahşet'e sert tepki
Dünya

Afganistan İslam Emirliği'nden 'siyonist vahşet'e sert tepki

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, siyonist işgal rejiminin, dün abluka altındaki Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırılarını telin eden bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 15:01:00 -
Afganistan İslam Emirliği'nden 'siyonist vahşet'e sert tepki

İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, siyonist işgal rejiminin Gazze'nin mazlum ve savunmasız Müslümanlarına yönelik başlattığı saldırıları şiddetle kınayarak uluslararası toplumun bu konuda sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Dün başlayan ve gece boyunca devam eden vahşi saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli Müslüman şehid olurken en az 70 kişi de yaralandı.

Siyonist saldırıların "Barbarca" olarak nitelendirildiği Bakanlık mesajında şu ifadelere yer verildi:

israilin Gazze'nin mazlum ve savunmasız Müslümanlarına yönelik, birçok Filistinlinin hayatına mal olan vahşi saldırılarını şiddetle kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyoruz.

Açıklamada, siyonist işgal rejiminin vahşet ve saldırganlığının önlenmesi konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23