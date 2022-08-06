Afganistan İslam Emirliği'nden 'siyonist vahşet'e sert tepki

İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, siyonist işgal rejiminin Gazze'nin mazlum ve savunmasız Müslümanlarına yönelik başlattığı saldırıları şiddetle kınayarak uluslararası toplumun bu konuda sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Dün başlayan ve gece boyunca devam eden vahşi saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli Müslüman şehid olurken en az 70 kişi de yaralandı.

Siyonist saldırıların "Barbarca" olarak nitelendirildiği Bakanlık mesajında şu ifadelere yer verildi:

israilin Gazze'nin mazlum ve savunmasız Müslümanlarına yönelik, birçok Filistinlinin hayatına mal olan vahşi saldırılarını şiddetle kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyoruz.

Açıklamada, siyonist işgal rejiminin vahşet ve saldırganlığının önlenmesi konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.