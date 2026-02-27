Afganistan İslam Emirliği'nden Pakistan'a misilleme!

Afganistan İslam Emirliği sözcüsü Zabihullah Mücahid, Durand Hattı’ndaki Pakistan askeri noktalarına operasyon düzenlendiğini açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise karşılık verildiğini ve 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afganistan İslam Emirliği sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık olarak, iki ülke arasındaki sınır olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını açıkladı.

Afganistan İslam Emirliği sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki sınır olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca yürütülen operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurları hedef aldığını belirtti.

Mücahid, şu ana kadar Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrol altına alındığını ifade ederek, operasyonlar sırasında Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü, bazılarının ise ele geçirildiğini söyledi.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Pakistan'a yönelik misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların devam ettiği bildirildi.

Pakistan'dan açılan ateşe karşılık geldi

Pakistan Enformasyon Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın sınır hattındaki birçok noktaya ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ateşe Pakistan güvenlik güçleri tarafından derhal ve etkili şekilde karşılık verildiği vurgulanarak, Afganistan tarafında can kaybı yaşandığı ve askeri teçhizatın imha edildiği ileri sürüldü.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkenin toprak bütünlüğünü ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da sosyal medyada Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini ifade etti.

Tarar, Pakistan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda Afgan tarafında 36 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını öne sürerek, çatışmalar sırasında Pakistan ordusundan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını kaydetti.

Tarar, Afganistan yönetimi ile bazı Hint sosyal medya hesapları tarafından "asılsız propaganda" yapıldığını savundu.

Uzmanlar, sürecin bölgesel dengeleri etkileme potansiyeline dikkat çekerek, geçmişte Hindistan'ın çabasıyla Bangladeş’in Pakistan’dan kopuşuna yol açan gelişmelere benzer kırılmaların yaşanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.