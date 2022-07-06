Afganistan İslam Emirliği Emiri'nden flaş uyarı: İslami yönetime muhalefet edenler geçmişten ders alsın

Afganistan yönetimine bağlı kaynaklar, mesajı, "Muhterem Emiru'l Mü'minin, Şeyhu'l Hadis Mevlevi Hibetullah Ahundzade'nin Kurban Bayramı Münasebetiyle Yayınladığı Tebrik Mesajı" başlığıyla servis etti.

Ahundzade'nin bayram mesajında ülkedeki son duruma değinilirken, Afganistan'ın geleceğine dair da değerlendirmeler yer aldı.

Tüm Müslümanların ve özellikle Afganistan halkının bayramını tebrik eden Ahundzade "Allah'ın lütfuyla bu bayramı, ülkemizin tamamen özgür olduğu, İslami yönetimin tesis edildiği ve tüm ülkenin barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir şekilde kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok Afgan'ın da uzun bir aradan sonra Mekke'ye giderek hac ibadetini yerine getirme imkanı bulduğunun altını çizen Ahundzade, bundan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

"İç işlerimize müdahale etmeyin"

Ahundzade'nin açıklamasında, Afganistan'ın bölgedeki pozisyonuna da atıf vardı. "Komşularımızı, bölgeyi ve dünyayı temin ederiz ki, kimsenin topraklarımızı diğer ülkelerin güvenliğini tehdit için kullanmasına izin vermeyeceğiz." cümlesine yer veren Taliban lideri, diğer ülkelerin de Afganistan'ın iç işlerine müdahil olmaması gerektiğini belirtti.

Ahundzade tüm Afganlara ülkenin yeniden inşasında görev alma çağrısı yaparken, "Kollarımız tüm hemşehrilerimize açık. Dostluğumuz ve düşmanlığımız sadece İslam ilkeleri temelindedir." ifadesini kullandı.

"İslami yönetime muhalefet edenler geçmişten ders alsın"

Mesajda Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin muhaliflerine de çağrı vardı. "İslami sisteme muhalefet etmeye çalışan, ülkenin içinde ve dışında komplolar kuranlara çağrım, geçmişten ders almalarıdır. Böylesi eylemler kimsenin yararına değildir. Bu gibi şerli niyetleri bırakmak, İslami hükmün altında rahat bir hayat yaşamaya dönmek daha iyidir." cümlelerini kullanan Ahundzade, ülkede yaşanan sorunların da farkında olduklarını söyledi.

Ahundzade ekonomiyi güçlendirmek, ülkeyi yeniden inşa etmek ve var olan diğer sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı.