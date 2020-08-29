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Aktüel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Macron ile görüştü
Aktüel

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Macron ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:59:40 -
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Macron ile görüştü

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Fransa'nın Afganistan'a yaptığı yardımlar ve iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu.

Taliban ile barış görüşmeleri sürecinin ele alındığı görüşmede, Taliban ile mahkum takası konusu üzerinde de duruldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Macron, Taliban ile barış görüşmeleri sürecine desteğini açıkladı.

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