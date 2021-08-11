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Gündem Afgan provokatör ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı
Gündem

Afgan provokatör ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyadan yayınladığı videolarda ülkemize ve Türk kadınlarına hakaretler yağdırarak büyük tepki çeken Afgan Sunatullah Saadat'ın, Türkiye'de Afgan derneklerinin internet sitelerini yönettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 09:06:00 -
Afgan provokatör ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı

Afganistan'da farklı medya gruplarında çalışan Sunatullah Saadat, 2020'nin başında kaçak yollardan Türkiye'ye geldi.

Amacı Avrupa’ya gitmekti. İstanbul'da bulunduğu süre içinde bazı Afgan STK'larla temas içinde bulundu. Afgan-Türk İşadamları Derneği Başkanı ve Afganistan Dernekler Federasyonu kurucusu İzzet Saddat ile tanıştı.

Sunatullah Saadat, bir süre sonra da bu dernek ve federasyonların sosyal medya hesaplarını yönetmeye başladı.

5 ay önce ise yine iş insanı İzzet Saddat'ın yardımı ile Özbekistan'a gitti.

Saaadat'a ait dökümanlar yayından kaldırıldı

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'ın Türkiye'yi hedef alan hakaret dolu sözlerinin infial yaratmasının ardından, Afganistan Dernekler Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarında bulunan ona ait geçmişte çekilmiş videolar da yayından kaldırıldı.

Afganistanlı başkan: Bu adamın sözlerini kabul etmiyoruz

Afganistanlı Dernekler Birliği Genel Başkanı Mehmet Akmurat ise, yaptığı açıklamada, Sunatullah Saadat'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu video bizi ve Türk milletini derinden üzmüştür. Böyle bir durum kabul edilemez. Türkiye Afganistanlı göçmenlere kucak açmıştır. Bunu unutmamak lazım. Hiçbir Afganistanlının Türk insanına ve makamına hakaret etme hakkı yoktur."

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Yorumlar

Nur

İltica karşılığı verip veriştirmiştir tükiyeye insanların hali artık vahim içimiz bunun gibi şerefsizlerle kaynamıyormu
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Yorumcu

Günaydın ülke hep zarar gördükten sonra birşeyler ortaya çıkıyor amcaların uykusu ağır galiba
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