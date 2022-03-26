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Dünya Afgan pilot Taliban yönetimindeki Afganistan Hava Kuvvetleri'ne katılmak için...
Dünya

Afgan pilot Taliban yönetimindeki Afganistan Hava Kuvvetleri'ne katılmak için...

Taliban'ın yönetimi devraldığı dönem Almanya'ya sığınan Afgan pilotun hava kuvvetlerine katılmak için ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 14:53:00 -
Afgan pilot Taliban yönetimindeki Afganistan Hava Kuvvetleri'ne katılmak için...

Taliban'ın yönetimi devraldığı dönem Almanya'ya sığınan Afgan pilotun hava kuvvetlerine katılmak için ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD destekli eski Kabil yönetiminin çöküşünün ardından Almanya'ya sığınan bir pilotun 'hava kuvvetlerinde hizmet vermek üzere' ailesiyle birlikte Afganistan'a geri döndüğü ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, "düşman propagandasına kapılıp ülkesini terk etmek zorunda kalan tüm profesyonel personel ve vatandaşların geri dönüp güven içerisinde ülkelerinde yaşayabilecekleri" ifade edildi.

Öte yandan Taliban'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Afganistan yönetimini devralmasından bu yana birçok eski hükümet görevlisi ve vatandaşın ülkeye geri döndüğü ifade ediliyor.

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