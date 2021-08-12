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Gündem Afgan kışkırtmasına Demet Akalın da katıldı!
Gündem

Afgan kışkırtmasına Demet Akalın da katıldı!

Sosyal medyada Afganlarla ilgili sürdürülen provokasyona dahil olan şarkıcı Demet Akalın, son olarak "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Akalın, yaptığı skandal paylaşımdaki yazım yanlışlarını eleştiren takipçisine ise "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" sözleriyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 13:35:00 -
Afgan kışkırtmasına Demet Akalın da katıldı!

Şarkıcı Demet Akalın, Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyadan başlatılan tehlikeli provokasyona destek verdi.

Akalın son olarak "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

"Yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın"

Paylaşımlarında yaptığı yazım yanlışları ile zaman zaman gündem olan Akalın'ın bir takipçisinin "Türkçe konuş abla" şeklindeki sitemine verdiği yanıt da manidardı. Şarkıcı, takipçisinin eleştirisine "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" sözleriyle karşılık verdi.

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