Afgan kışkırtmasına Demet Akalın da katıldı!

Şarkıcı Demet Akalın, Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyadan başlatılan tehlikeli provokasyona destek verdi.

Akalın son olarak "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

"Yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın"

Paylaşımlarında yaptığı yazım yanlışları ile zaman zaman gündem olan Akalın'ın bir takipçisinin "Türkçe konuş abla" şeklindeki sitemine verdiği yanıt da manidardı. Şarkıcı, takipçisinin eleştirisine "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" sözleriyle karşılık verdi.