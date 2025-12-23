Afgan göçmenler İran'ı terk ediyor

İran'da giderek daha derin bir hal alan ekonomik krizin, ülkeyi terk eden Afgan göçmenlerin sayısında artışa yol açtığı bildirildi.

Son aylarda binlerce Afgan göçmen artan fiyatlar ve İran para biriminin değer kaybetmesini gerekçe göstererek İran'ı terk ediyor.

Ülkesine geri dönen bir Afgan göçmen, "İran'a geldim ama iş durumu tatmin edici değildi. İran para birimi değer kaybederken, kalmak artık mantıklı değil. Kendi iş yerimi açmak için ülkeme dönüyorum." dedi.

Bir başka göçmen de şunları ekledi: "İran para birimi büyük bir çöküşte. Ayda en fazla 300 dolar kazanabiliyorum ve sonunda elimde hiçbir şey kalmıyor."

İran'da yasadışı olarak ikamet eden diğer göçmenler ise gözaltına alındıklarını ve sınır dışı edildiklerini bildirdiler.

Sınır dışı edilen bir göçmen şunları paylaştı "Hiçbir yasal belgem yoktu. Çocuklarımın da yoktu. Çalışırken tutuklandılar."

İranlı yetkililer, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmelerinin artmasının başlıca nedenleri olarak ekonomik baskıları ve güvenlik kaygılarını gösteriyor.

Yetkililer, önümüzdeki aylarda 800.000 kadar kişinin daha İran'dan sınır dışı edilebileceğini belirtiyorlar. Bunların tamamına yakınını Afganlar oluşturuyor.

Son raporlara göre, İran'ın para biriminin değeri yılın başından bu yana en az yüzde 32 değer kaybetti ve bu da son dokuz ayda enflasyonda benzeri görülmemiş bir artışa yol açtı.

İstatistikler ayrıca şu anda İran'da altı milyondan fazla Afgan vatandaşının bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu sayının yaklaşık 1.6 milyonu bir yıllık süre içinde sınır dışı edilmiş durumda.

