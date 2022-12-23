Afgan Bakan açıkladı! İşte kız öğrencilere yasak kararının gerekçeleri
Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Muhammed Nedim, kız öğrencilerle ilgili üniversite kararına uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
Üniversitelere kız öğrencilerin alınmamasına ilişkin açıklamada bulunan Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Muhammed Nedim, yasak kararının geçici olduğunu belirtirken, kararın gerekçelerini anlattı.
Bakan Nedim, kız öğrenciler hakkında alınan yasak kararına gerekçe olarak 3 sebep gösterdi:
1- Mahrem olmadan başka şehre yolculuk.
2- Tesettüre dikkat edilmemesi.
3- Karma eğitim sorununun çözülememiş olması.
"İç işlerimize karışmayın" mesajı!
Bakan Nedim öte yandan, dış ülkelerin Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini ve sorunların İslam kanunları çerçevesinde çözülüp eğitime tekrar başlanacağını sözlerine ekledi.