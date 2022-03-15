Affogato nedir, nasıl içilir? Evde affogato kahve nasıl yapılır?

Affogato nedir?

Affogato bir çeşit espresso bazlı kahvedir. Tatlı olarak da geçer. Affogato, iki ana malzemeyle yapılır; vanilyalı dondurma ve espresso. Aslen İtalya'da icat edilen "affogato" kelimesi kelimenin tam anlamıyla İngilizce'de "boğulmuş" olarak tercüme edilir. Afogato, espressoda "boğulmuş" bir dondurmadır, adı buradan gelir.

Evde affogato nasıl yapılır?

Affogato tarifi için malzemeler

2 yemek kaşığı ince çekilmiş kahve

2 top vanilyalı dondurma

Affogato tarifi nasıl yapılır?

İnce çekilmiş kahveyi espresso makinesinin içerisine aktarın. Makinenin talimatlarına uygun olarak su ilave edin. Ardından altına bardaklarınızı koyun ve demlenmeye bırakın. Demlendikçe bardakların içerisine damlayacak ve nefis bir hal alacaktır. Demlenen ve bardakların içerisine damlayan espresso'yu alın. Henüz sıcakken içerisine birer top vanilyalı dondurma koyun. Dilerseniz üzerine biraz daha espresso ilave edin. Afiyetle tüketin. Affogato tarifinin püf noktası Kalın çekilmiş bir kahve kullanırsanız espresso'nun tadı ve kıvamı dilediğiniz gibi olmayacaktır. Dondurmanın tabanında erimeler olacak, bu sizi korkutmasın. Kahvenizi dilerseniz çikolatalı dondurmayla da hazırlayabilirsiniz.

Affogato nasıl içilir?

Eğer bardağınız ve servisiniz büyük olacaksa her bir bardağa 2 top koyabilirsiniz. Ufak kahve bardakları için 1 top dondurma yeterlidir. Dondurmanın üzerine sıcak ve yeni demlenmiş espresso kahveyi usulca dökün. Bu sırada dondurma hafiften eriyecek ve espresso ile buluşacaktır.

Affogato Çeşitleri nelerdir?

Orijinalinde affogato espresso ve vanilyalı dondurmadan oluşur. Farklı bir versiyonunu tüketmek isterseniz dondurmasını değiştirebilirsiniz.

Espresso miktarını ve kahve çekirdeğini değiştirebilirsiniz.

İçerisine farklı şuruplar, likör ya da tatlandırıcı koyabilirsiniz.