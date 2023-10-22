Afetlerde kullanılacak! Öğrencilerin robotu “umut” olacak

Mühendislik öğrencilerinden oluşan mekanik, elektronik, yazılım ve organizasyon takımları oluşturan ekip, tasarımı kendilerine ait olan “Hope” arama kurtarma robotunu yaptı. Üzerindeki görüntü işleme teknolojisi ile vücut sıcaklığından enkaz altında kalanların yerini tespit ediyor. Antalya BilimFest’te “Hope”u ziyaretçilere tanıtan ekip üyesi Nurettin Akçakoyun, Türkiye’nin deprem kuşağında olmasının kendilerini çeşitli arama kurtarma araçları geliştirmeye yönelttiğini söyledi. Bu kapsamda daha önce 3 araç geliştirdiklerini ifade eden Akçakoyun, enkaz altında kalanların yer tespitinin önemini fark ettiklerini ve buna yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu Türkçesi “umut” olan “Hope” adlı arama kurtarma robotunu geliştirdiklerini söyledi. Robotun gelişmiş algılama yeteneği bulunduğunu ifade eden Akçakoyun, şöyle konuştu: “Algılayıcılar ile ortamın karbondioksit miktarı, sıcaklığı ve nem değerlerini ölçüyor. Bunların dışında ortamdaki sesleri de algılayarak kazazedelerin yerlerini tespit edebiliyor. İnsan varlığını vücudunun sıcaklığından tespit ederek görüntü işleme teknolojisi ile bilgisayar ortamında görüntüleyerek elde ettiği verileri yetkililere aktarıyor. Bu araç sayesinde enkaz üzerine kimse çıkmadan, enkaz altındakilere zarar vermeden gözlemleme yapılabiliyor.”