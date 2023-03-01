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Yaşam Afet bölgesinde yürek yakan olay! Yakınlarını bu yöntemle arıyorlar
Yaşam

Afet bölgesinde yürek yakan olay! Yakınlarını bu yöntemle arıyorlar

Depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Pek çok kişi ise yakınlarına ulaşamıyor. Afet bölgesinde kayıplar ilanlarla aranıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 17:43:00 -

Depremde en çok zarar gören illerden biri olan Hatay’ın Antakya ilçesinde aileler, deprem sonrasında kaybolan yakınlarını bulabilmek için fotoğraflı ilanlar bastırdı. İlçe merkezinde bulunan elektrik direkleri ve Atatürk büstü çevresinde çok sayıda kayıp ilanı bulunuyor.

Depremin en şiddetli yaşandığı illerden biri olan Hatay’ın Antakya’da ilçesinde deprem sonrasında kaybolan vatandaşlar için yakınları fotoğraflı ilanlar çıkardı. Kaybolan yakınlarının ilanlarını şehir merkezinde Atatürk büstüne ve elektrik direklerine yapıştıran aileler ilanlara bilgi notu ve iletişim bıraktı.

“Başına darbe aldı ve şok etkisinde”

Kayıp ilanı bulunan Muhsin Sedat Kaya için ailesi not bıraktı. Kaya için bırakılan notta, “Macro Center'ın önündeki ilk yardım çadırında üst üste 2 gün pansuman yapıldı. Yüzü yaralı, ayağına demir parçası saplanmış. Başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğu biliniyor” şeklinde not düşüldü.

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