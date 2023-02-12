Afet bölgesinde ilaçlama çalışmaları yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu, salgın ve hastalıkların önüne geçmek için deprem bölgesine Trabzon'dan ilaçlama ekibi getirttiklerini bildirdi.

Deprem yönetimine destek için Kahramanmaraş'ta bulunan Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin bütün kurumlarıyla vazifesini eksiksiz ifa ettiğini belirtti.

Zorluoğlu, Kahramanmaraş ile Trabzon'un kardeş şehir olduğuna işaret ederek, "Duygusal bir bağımız da var. Dolayısıyla ilk günden itibaren yardım anlamında çok büyük organizasyon yapıldı. Trabzon 7'den 70'e, en küçüğünden en büyüğüne yardım konusunda seferber oldu." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin 130 personeliyle deprem bölgesinde olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"50'nin üzerinde iş makinemiz, aracımız, gerecimiz var. İhtiyaca göre hala bölgeye takviye yapılıyor. Temizlik işini de başlattık. Bu tür durumlarda en önemli konu temizlik. Dolayısıyla ilçe belediyemizle koordineli şekilde Trabzon'dan birkaç gün önce çöp kamyonları getirdik. 7'si Trabzon'dan, 13'ü Elbistan'dan olmak üzere 20 çöp kamyonuyla bölgeyi temizlemeye başladık."

Zorluoğlu, temizlik çalışmalarının devam edeceğine dikkati çekerek, salgın ve hastalıkların önüne geçmek için Trabzon'dan ilaçlama ekibi getirttiklerini, bugün kalabalık caddeleri, çöp alanlarını ve hassas yerleri süratle ilaçlayacaklarını bildirdi.