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Yerel "Aferin" dediği hırsıza eşyaları getirmesi için para teklif etti
Yerel

"Aferin" dediği hırsıza eşyaları getirmesi için para teklif etti

Yeniakit Publisher
2024-05-08 17:44:00 -
"Aferin" dediği hırsıza eşyaları getirmesi için para teklif etti

Edirne’nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evden eşya çalınırken, ev sahibi sosyal medyada yayınladığı video ile tebrik ettiği hırsıza, eşyalarını para karşılığı geri alacağı çağrısında bulunup, "Eşya ihtiyacı varsa eşya da alırım" dedi.

 Edirne’nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evden eşya çalınırken, ev sahibi sosyal medyada yayınladığı video ile tebrik ettiği hırsıza, eşyalarını para karşılığı geri alacağı çağrısında bulunup, "Eşya ihtiyacı varsa eşya da alırım" dedi.
Sivas’ta bulunan Uğur Saygı’nın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine, eşi ve kayınvalidesi uyuduğu sırada pencereden giren hırsızlar, evdeki komodin, TV, laptop ve süpürgesini çaldı. Sabah eve hırsız girdiğini fark eden aile fertleri durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sivas’ta bulunan Uğur Saygı, sosyal medyada paylaştığı video ile hırsıza seslendi.

"Aferin, güzel bir hırsızlık"
Evine giren hırsız ya da hırsızların evindeki komodin ve puf takımı, süpürge makinesi ve plazma TV’yi çaldıklarını söyleyen Saygı, "Hırsız kardeşe sesleniyorum; onu ödüllendireceğim. Neyse paran vereceğim. Eşyaları sakın sağa sola verme. Beni sosyal medya üzerinden ara. Neyse emeğini vereceğim. Aferin, güzel bir hırsızlık. Öyle fazla hırsızlık yapmayın. Bileğinizin hakkıyla adam gibi çalışın. Sakın eşyaları satma. Eşyaları ver, ben senin paranı IBAN’dan atacağım. Nasıl bir hırsızsan Allah razı olsun, güzel bir hırsızmışsın" ifadelerini kullandı.

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