AFAD'tan flaş açıklama! Can kaybı arttı
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı artıyor.
Konu ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
AFAD, depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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