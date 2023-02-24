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Gündem AFAD'tan flaş açıklama! Can kaybı arttı
Gündem

AFAD'tan flaş açıklama! Can kaybı arttı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 22:25:00 -
AFAD'tan flaş açıklama! Can kaybı arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı artıyor.

Konu ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

AFAD, depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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