AFAD'dan sağanak yağış uyarısı

AFAD'tan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yapılan açıklamada; "23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

11 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Açıklamada, yarın için ise 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin de "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu uyarılar yapıldı:

"Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valiliklerine meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ile birlikte kısa süreli dolu yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Caddelerde su birikintileri oluşurken, ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara ve ekili alanlara zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Çanakkale için yaptığı uyarının ardından bugün yağmur ve dolu yağışı ile fırtına, Çan ilçesinde etkisini gösterdi. Saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağışın ardından kısa süreli olarak etkili olan dolu yağışı ve fırtına, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü. Fırtınanın etkisiyle ise bazı ağaçlar devrildi. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Cumhuriyet Mahallesi Barış Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanenin çatısı fırtına sırasında uçtu. Uçan çatı ve devrilen ağaçlar ise park halindeki bazı araçlara zarar verdi.