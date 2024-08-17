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Gündem AFAD'dan Marmara Depremi mesajı
Gündem

AFAD'dan Marmara Depremi mesajı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 04:01:00 -
AFAD'dan Marmara Depremi mesajı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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