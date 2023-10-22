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Gündem AFAD'dan Marmara depremi açıklaması! '7 il etkilenecek'
Gündem

AFAD'dan Marmara depremi açıklaması! '7 il etkilenecek'

Yeniakit Publisher
2023-10-22 16:45:00 - 2023-10-22 16:48:03
AFAD'dan Marmara depremi açıklaması! '7 il etkilenecek'

AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, olası Marmara depremine ilişkin açıklamada bulundu.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" düzenlendi.

Gökhan Yılmaz, sempozyumda gazetecilere açıklamada bulundu.

Yılmaz, Marmara Denizi'nde olası bir depremin İstanbul başta olmak üzere çevresindeki 7 ili etkileyeceğini belirterek, "Bu kapsamda 2016 yılında İstanbul Afet Müdahale Planı devreye girdi, bunu her yıl tüm kurumlarla güncelliyoruz. Afetle ilgili olan tüm kurumlarda araç, ekipman, personel ve plan hazırlama gibi tüm hazırlıkları tamamlamaları için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

İstanbul'da afet riskinin azaltılması ve gerekli bina ve altyapı yenilemelerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, içerisinde 2 bin yıllık yapıları ve ciddi bir nüfusu barındıran büyük bir şehirde her şeyden önce eskiyen köhnemiş yapıları yenilememiz gerekiyor. İstanbul gibi bir metropolün en önemli afet hazırlığı, şehri dirençli bir kent haline getirmek, kentsel dönüşüm dahil olmak üzere bina yenilemelerini yapmak ve aynı zamanda şehrin enerji, içme suyu, ulaşım ve haberleşme altyapılarını sağlamlaştırmaktan geçiyor. Köprülerimizi, viyadüklerimizi, içme suyu hatlarımızı sağlamlaştırma noktasında kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz. AFAD olarak 6 Şubat depremlerini bir daha yaşamamak için çalışıyoruz. Biz eğer afetler öncesi gerekli önlemleri alırsak ve dirençli şehirler oluşturursak, depremi sadece bir doğa olayı olarak yaşar ve normal hayata geçişi çok daha kolay sağlayabiliriz.
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Yılmaz, İstanbul'da 2019 yılında yaşanan 5,8 şiddetindeki depremin ardından paydaş kurumlarla 800'e yakın toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz yapılan çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un enerji altyapısını güçlendirmek için TEİAŞ tarafından çalışmalar yapıldı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi köprü ve viyadüklerin risk analizlerini tespit ederek, yenilenmesi ve güçlendirilmesi gereken yerlerde çalışmalar yaptılar. Aynı şekilde haberleşme noktasında GSM operatörü şirketleri kendi baz istasyonlarının risk analizlerini yaptılar. Bunların herhangi bir afet durumunda zarar görme ihtimaline karşı mobil baz istasyonları getirdiler."

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