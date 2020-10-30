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Gündem AFAD'dan İzmir'deki büyük deprem sonrası kritik uyarı
Gündem

AFAD'dan İzmir'deki büyük deprem sonrası kritik uyarı

AFAD, İzmir'deki 6,6'lık büyük deprem sonrası SMS ve internetin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:18:00 -
AFAD'dan İzmir'deki büyük deprem sonrası kritik uyarı

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası, yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Geçen yılın Eylül ayında İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası, yoğunluk nedeniyle yaşanan iletişim hatlarındaki kesintilerin tekrar etmemesi için ilk uyarı AFAD’tan geldi.

İzmir’de bugün meydana gelen depremin ardından AFAD, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin” uyarısı yaptı.

Paylaşımda, iletişimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için şu kritik tavsiyelere uyulması gerektiğinin altı çizildi:

“Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.”

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