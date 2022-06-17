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Yaşam AFAD'dan 6 ile sel uyarısı
Yaşam

AFAD'dan 6 ile sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, başkent Ankara'nın da aralarında olduğu 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 12:33:00 -
AFAD'dan 6 ile sel uyarısı

Yurdun birçok bölgesinde devam eden yağışlar, olumsuz koşulları da beraberinde getirdi.

Yağışların devam edip etmeyeceği merak edilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 6 il için kritik sel uyarısı verdi.

"Olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olun"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

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