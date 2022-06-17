AFAD'dan 6 ile sel uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, başkent Ankara'nın da aralarında olduğu 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Yurdun birçok bölgesinde devam eden yağışlar, olumsuz koşulları da beraberinde getirdi.
Yağışların devam edip etmeyeceği merak edilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 6 il için kritik sel uyarısı verdi.
"Olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olun"
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."