AFAD'dan 30 ile uyarı

Etkili olan yağışlardan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Düzce'de okullar tatil edildi

Düzce Valiliği 10 Haziran 2023 pazartesi günü ilde yaşanan sel ve taşkınlar nedeniyle mazereti olan engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verdi. Hafızlık eğitimi verilen yatılı Kur’an kursları ile yaz Kur’an kursları da tatil edildi.

Bakan Uraloğlu uyardı

Bakan Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Özellikle yol boyunda 7/24 görev yapan Karayolları ekiplerimiz tüm ekipman ve araçları ile sel birikintilerini boşaltma, sonrasında alan temizleme gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirmektedirler. Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılmış ve belli noktalarda trafik normale dönmüştür. Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır.

'Heyelan yolları kapattı'

Ereğli-Zonguldak Yolu, Kilimli-Filyos-Saltukova Yolu, Bartın-Arıt Yolu, Bartın-Amasra Yolu, Bartın-Kurucaşile Yolu, Zonguldak-Devrek Yolu, Bartın-Kozcağız-Perşembe Yolu, Zonguldak-Devrek Yolu, Çaycuma-Bartın Yolu, Bartın-Arıt Yolu, Kozcağız-Hasankadı Yolu başta olmak üzere toplam 14 güzergâh ulaşıma açılmıştır. Karaman-Beycuma-Devrek Yolu 17-19. kilometreler arası, Alaplı-Yığılca Yolu 14-17. kilometreler arası, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 0-1. kilometreler arası, Devrek-Ereğli Yolu 22-25. kilometreler arası, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 6. kilometresi Kayadibi mevki, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 16. kilometresi, Kilimli-Filyos-Saltukova Yolu 20-24. kilometresi, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu, Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu, Ankara-İstanbul Otoyolu ise halen ulaşıma kapalıdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Yağışlar etkisini sürdürecek'

Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların yarın da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Bu nedenle özellikle Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten esirgesin!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bolu Dağı Tüneli kapandı

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolundaki dere taştı, ekili alanlar zarar gördü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde heyelan meydana geldi. Sürücüler Abant Kavşağı'na yönlendiriliyor.

Ayrıca,dağ yamacından kopan kayaların otoyolda tıra çarpması sonucu zincirleme trafik kazası oldu.

Bolu Dağı Tüneli’nin içinde oluşan su birikintisi nedeniyle de İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

30 ile Turuncu ve sarı kodlu uyarı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışlar nedeniyle 15 il için 'turuncu', 15 il için ise 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Yağışların devam ettiği bölgelerde 63 ihbara AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği ifade edilirken, Zonguldak-İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak illerinde 'Turuncu Kod', Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Çorum illeri için de 'Sarı Kod' uyarısı verildiği duyuruldu.

Uyarı verilen illerde, valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

Bakan Yerlikaya'dan uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şiddetli yağışlarla ilgili sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son 24 saatteki verilerine göre Bartın ilimizde metrekare başına;

Bartın Merkez: 134.8

Amasra: 182.4 kg

Arıt: 147.6 kg

Kozcağız: 129.2

Kurucaşile: 119.2

Hasankadı: 101.6

Ulus: 91.2 kg yağış düştü.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Lütfen, temkinli olalım; uyarıları dikkate alalım.!!

Karadeniz'de sel felaketi

Ordu

Yurdun kuzeyindeki sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Ordu'da Bülbül Deresi taştı, şehir merkezini su bastı. Metrekareye 130 kilogram yağış düştü. Bülbül Deresi yatağına sığmadı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı. Perşembe ilçesinde sele kapılan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Selin sürüklediği taş ve ağaç parçaları alt geçitleri tıkadı, su baskınları meydana geldi. Bölgede hızla temizlik çalışması başlatıldı.

Samsun'dan acı haber

Samsun'da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Çorum ve Karabük'te de sel hasara yol açtı, ulaşım aksadı.

Çarşamba ilçesinde sele kapılan genç kadının cesedi bulundu. İlçenin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi. Son olarak dün akşam saatlerinde dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan Türkan Yılmaz'ın (25) sele kapıldığı şüphesiyle arama çalışması başlatıldı.

Samsun'dan acı haber

Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, AFAD'a bağlı Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Yılmaz'ın cesedini dere kenarında buldu. Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce

Düzce'deki kuvvetli yağış Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde taşkına neden oldu. Düzce-Akçakoca kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun bir kısmı çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. Melen Çayı'na düşen bir yavru köpek, selin getirdiği odun parçalarının üzerine çıkarak boğulmaktan kurtulmaya çalıştı.

Bartın

Bartın'da da Karaçay Deresi taştı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri ile tahliye edildi. Atılım Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 50 kişi mahsur kaldı. Çatıya çıkan vatandaşları kurtarmak için helikopterlerle tahliye çalışması başlatıldı.

Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı. Çevredeki iş yerleri boşaltılmaya başlandı.

Zonguldak

Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesimindeki heyelan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yamaçlardan düşen toprak ve kaya parçaları yolu kapattı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.