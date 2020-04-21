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Aktüel

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 30 bin 808'i tahliye edildi

2020-04-21 20:57:14 -
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 30 bin 808'i tahliye edildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 42 bin 483 kişiden 30 bin 808'inin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

73 ildeki 138 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, buralarda süreç içerisinde 1910 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Karantinaya alınan 42 bin 483 kişiden 30 bin 808'inin tahliye edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Gruplarında 1097 AFAD personeli ile sahada 424 aracın bulunduğu, bugüne kadar 53,7 milyon liranın harcandığı bilgisi verildi.

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