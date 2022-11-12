AFAD uyarı açma: Sos mesajı nedir? Hayati uyarı bildirimi açma: AFAD uyarısı! Hayati uyarı bildirimi nedir? AFAD uyarı mesajı

Hayati ve acil durumlarda telefonlara acil duurm uyarıları toplu olarak gidiyor. Ancak her telefona bildirimin gidebilmesi için bildirimlerin açılması gerekiyor. Android ve İOS kullanıcılarının acil durum bildirimlerini farklı alanlardan aktif hale getiriliyor. İşte, telefonlarda acil durum uyarısı açma... Acil durum konum hizmetini açma veya kapatma işlemleri...

Sos mesajı nedir?

Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali. Mors kodu şeklinde sesli veya görsel olarak kullanılabilir.

AFAD, Türkiye'de deprem, yangın, sel vb. gibi doğal afetlerde telefonlara uyarı mesajı gönderebiliyor. Peki AFAD hayati uyarı bildirimi mesajı nedir? Android ve iPhone AFAD hayati uyarı bildirimi, acil durumlarda akıllı telefonlara gönderilen sistem bildirimidir. AFAD uyarı mesajları sayesinde birçok vatandaş doğal afetlerden haberdar olabiliyor.

ACİL DURUM UYARISI NEDİR?

Yaşanan acil durumlarda kullanıcıların uyarılması için toplu bir mesaj gönderme sistemi olarak ifade edilebilir. Bu mesajlar, ülkede yaşanan bir gelişme sonrası hükümetler ya da bağlı AFAD gibi kurumlar tarafından yayımlanıyor. Halkın güvenliğini ya da yaşamını tehdit eden yangın, sel, deprem, aşırı yağış gibi doğal afet yaşanması halinde bildirimler devreye giriyor.

İOS ACİL DURUM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Ayarlar uygulamasını açılır,Bildirimlere tıklanarak,Ekranın en aşağısına inilir,Hayati uyarı bildirimi sekmesinden aktif hale getirilebilir.

ANDROİD ACİL DURUM UYARISI AÇMA

Telefonun ayarlar uygulaması açılır,

Arama barına "acil durum" yazılır,

(Her telefonda farklı alanda olabilir) Gelen sonuçlardan "güvenlik ve acil durum" veya ''şifreler ve güvenlik'' ekranlarından biri tercih edilir.

Açılan ekrandan "kablosuz acil durum uyarıları" kısmı tercih edilir,

Buradan hayati uyarı bildirimleri açılır veya kapanır.

Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Ayarlar > Güvenlik > Acil durum SOS bölümüne gidin ve bir acil durum kişisi eklemek için Acil durumda ulaşılacak kişiler öğesine dokunun. SOS mesajı da gönderilir ve Otomatik SOS araması öğelerini etkinleştirin ve ilgili izinleri istendiği şekilde ayarlayın.

Xiaomi Hayati uyarı bildirimi açma

Acil durumlarda yardım alma.

Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın.

Bildirimler. Kablosuz acil durum uyarıları'na dokunun.

Ne sıklıkta uyarı almak ve hangi ayarları etkinleştirmek istediğinizi seçin.

iPhone hayati uyarı bildirimi kapatma/açma

Ayarlar uygulamasını açın.

Bildirimlere tıklayın.

Ekranın en aşağısına inin.

Hayati uyarı bildirimi sekmesini açın ya da kapatın.

12 Kasım AFAD deprem tatbikatı uyarı bildirimi